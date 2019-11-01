Трамп начал давление на Украину еще несколько лет назад

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп и его окружение начали вмешиваться в украинскую политику еще несколько лет назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Сообщается, что существуют два вопроса, ответы на которые Следственные Палаты представителей, вероятно, смогут найти.

"Что было предпосылкой для первой встречи Трампа с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась 20 июня 2017 года. Киев нанял лоббистскую фирму BGR Group в январе того же года, чтобы наладить контакты с американским президентом. Но ничего не произошло. А потом неожиданно дверь распахнулась.", - говорится в сообщении.

Также за несколько недель до этого, до приезда Порошенко в Белый дом, адвокат Трампа Джулиани посетил Киев, чтобы выступить для "Фонда Виктора Пинчука". Ивестно, что он встретился с Порошенко и тогдашним Генпрокурором Юрием Луценко.

Добавим, что после визита Джулиани украинское расследование в котором упоминались и выплаты бывшему главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту, перешло от НАБУ к Генпрокуратуре.

"Попытки Трампа играть политикой в Украине описываются во все большем потоке документов и свидетельств. Палата представителей теперь должна решить, может ли он и дальше занимать свою должность", - говорится в сообщении.

Напомним, государственный департамент Соединенных Штатов Америки согласился обнародовать переписки личного адвоката американского президента Руди Джулиани по вопросам, связанным с Украиной.

Ранее сообщалось, что личный адвокат президента США Руди Джулиани отказался предоставить Конгрессу документы, связанные с деятельность в Украине, в рамках расследования по делу об импичменте Трампа. Юрист Джулиани заявил, что Конгресс не получит документы, так как расследование, по его мнению, незаконное.

В Соединенных Штатах заявили о начале расследования в отношении деятельности личного адвоката президента Руди Джулиани в Украине. В частности, речь идет о лоббировании интересов некоторых украинских политиков.