Трамп намерен ограничить въезд в США для беженцев с Ближнего Востока - СМИ

Президент США Дональд Трамп намерен уже в среду подписать несколько указов касательно ограничений на въезд в США для уроженцев стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Министерстве внутренней безопасности и группу конгрессменов, передает РБК.

В частности новые законы серьезно ограничат возможности для въезда в Соединенные Штаты беженцам, а также целому ряду лиц с действующими американскими визами из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Во время избирательной кампании Трамп не раз критиковал миграционную политику западных стран. В частности он назвал "катастрофической ошибкой" решение канцлера Германии Ангелы Меркель пускать в страну беженцев. "Откуда они приехали? А никто не знает, откуда они приехали", - объяснил миллиардер в одном из интервью.

Помимо этого Трамп выступал за ограничение миграции из соседней Мексики, пообещав построить стену на границе с соседней страной и заставить Мехико ее оплатить.

Среди других обещаний Трампа - тюремный срок на два года для тех, кто незаконно пересекает границу с США.