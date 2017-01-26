Трамп намерен сократить финансирование ООН почти вдвое - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа готовит указы, предусматривающие существенное уменьшение финансирования ООН и других международных организаций.

Об этом сообщает издание The New York Times, которое ознакомилось с проектами документов.

Проект приказа под названием "Аудит и сокращение США финансирование международных организаций" предусматривает прекращение финансирования для любого учреждения Организации Объединенных Наций или иного международного органа, отвечающего хотя бы одному из приведенных критериев. Они включают в себя участие в организациях Палестинской национальной администрации (ПНА) или Организации освобождения Палестины (ООП), или же уклонения от выполнения санкций против Ирана и КНДР.

Проект также предусматривает прекращение финансирования любой организации, которая "находится под контролем или в значительной степени под влиянием любого государства, которое спонсирует терроризм", или же обвиняется в преследовании маргинальных групп или любом другом систематическом нарушении прав человека.

Один из указов предусматривает сокращение финансирования Соединенными Штатами учреждений ООН по меньшей мере на 40%.

Как отмечается, в случае принятия указа, работа структур ООН "может быть существенно сокращена", поскольку они "получают ежегодно от США вклады на миллиарды долларов".

Еще один проект приказа, который получил в свое распоряжение NYT, предполагает пересмотр всех действующих и будущих договоров, заключенных с несколькими государствами. В частности, предлагается выход из соглашений, которые "непосредственно связаны с национальной безопасностью, экстрадицией или мировой торговлей".