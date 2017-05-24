Трамп нанял адвоката из-за расследования его связей с Россией, - источник

Президент США Дональд Трамп нанял частного адвоката Марка Касовица для защиты его интересов во время расследования о связях предвыборной кампании с Россией. Об этом сообщает FOX Business со ссылкой на два источника.

"Трамп официально нанял нью-йоркского адвоката Марк Касовица, чтобы представлять его интересы во время расследования сговора кампании Трампа и российскими оперативниками во время выборов в 2016 году", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Касовиц является основателем фирмы Kasowitz, Benson, Torres LLP. Она уже представляла интересы Трампа во многих делах, включая сделки с недвижимостью, развод и обвинения в мошенничестве в Trump University. Адвокат известен своим жестким стилем тяжбы и конфликтами с журналистами, которые обвиняли в чем-либо Трампа.

Напомним, вчера сообщалось, что Трамп обращался к двум высшим должностным лицам Америки с просьбой публично опровергнуть связи его окружения с Россией.