Трамп нашел способ финансирования строительства стены на границе с Мексикой

Средства для строительства стены на границе США и Мексики будут собраны при помощи введения 20%-го налога на импорт мексиканских товаров.

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает republic.ru со ссылкой на The Washington Post.

"Приняв эту меру, мы будем получать по $10 млрд в год и легко заплатим за стену только с помощью этого механизма. Мы действительно намерены использовать такую схему финансирования", - сказал пресс-секретарь.

Спайсер добавил, что соответствующую идею президент США Дональд Трамп озвучил в Конгрессе. В его планах включить этот налог в общий план реформ.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Мексики Энрике Пенья в четверг отменил запланированную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на фоне настойчивых твитов от президента США с требованием от Мексики заплатить за строительство пограничной стены.

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов.