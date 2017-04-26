Трамп назначил генерал-майора Аллеса главой Секретной службы США

И.о. заместителя комиссара таможенно-пограничной службы США Рэндолф Аллес рспоряжением президента Дональда Трампа назначен руководителем Секретной службы страны.

Рэндолф "Текс" Аллес назначен директором секретной службы США, сообщает сайт Белого дома.

О назначении объявил 25 апреля президент Дональд Трамп, говорится в сообщении.

Аллес занимал должность исполняющего обязанности заместителя комиссара таможенно-пограничной службы США. Он служил в корпусе морской пехоты США на протяжении 35 лет, в 2011 году уволился в чине генерал-майора.

Предыдущий глава Секретной службы Джозеф Клэнси ушел на пенсию 4 марта.

Секретная служба США - федеральное агентство США, подчиненное министерству внутренней безопасности США, основными задачами которого являются предотвращение подделки американских денег и прочих ценных документов, а также охрана президента, вице-президента и их семей.