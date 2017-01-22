Трамп назвал "Марш женщин" отличительной чертой демократии США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который в первые же дни на посту столкнулся с массовыми протестами против его политики, в конце концов признал "Марш женщин" в Вашингтоне проявлением демократии.

Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter, сообщает Укринформ.

"Мирные протесты являются отличительной чертой нашей демократии. Даже если я не всегда согласен, я признаю права людей выражать собственное мнение", - отметил новый американский лидер.

По данным центральных американских СМИ, на "Марш женщин" в Вашингтоне на следующий день после инаугурации вышло более полмиллиона людей, хотя официальные результаты подсчетов до сих пор не обнародованы. Масштабные акции состоялись также в Нью-Йорке, Бостоне, Маями, Чикаго, Лос-Анджелесе и других американских городах. В целом в акциях протеста в США участвовали, по разным данным, от более миллиона до трех миллионов людей. Подобные протесты прошли также во всем мире.

Как сообщалось, ранее в воскресенье новый президент США прокомментировал "Марш женщин", выразив удивление и раскритиковав звезд, которые его поддержали. "Наблюдал за вчерашними протестами, но был под впечатлением от того, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости только ухудшают ситуацию", - отметил Трамп.