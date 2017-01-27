Трамп назвал певицу Мадонну отвратительной

По словам Трампа, своими высказываниями она лишь навредила себе.

Избранный президент США Дональд Трамп ответил на резкие слова певицы Мадонны, которые она выразила на акции протеста. Об этом сообщает "украинская служба Би-Би-Си".

"Вот честно, она отвратительная. Мне кажется, она очень сильно навредила сама себе (этими высказываниями). И мне кажется, она повредила всей идеи (марша)", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, певица Мадонна, выступившая на масштабном митинге против Дональда Трампа в Вашингтоне, дважды нецензурно обругала президента, из-за чего транслировавший происходящее канал CNN был вынужден прервать эфир.

Как сообщали Українські Новини, сторонник Трампа обвинил Мадонну в левом фашизме и предложил арестовать.

Источник : BBC Ukrainian