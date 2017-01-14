Трамп назвал условия отмены санкций в отношении России

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается в течение "определенного времени" отменять санкции, но назвал условия, при которых это станет возможным.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп сказал, что отменит санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.

"Если вы живете в дружбе с Россией и эта страна реально помогает нам, тогда какой смысл вводить санкции против того кто поступает хорошо?" - добавил избранный президент.

Накануне Барак Обама продлил санкции против РФ еще на один год.