Трамп назвал встречу с Лавровым очень успешной

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча в Овальном кабинете на прошлой неделе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была "очень успешной". Об этом сообщает Reuters.

"У нас была очень-очень успешная встреча с министром иностранных дел России", - сказал Трамп журналистам после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Ранее сегодня американское издание The Washington Post сообщило, что во время разговора с Лавровым и Кисляком Трамп раскрыл секретные данные, которые ставят под угрозу важней источник информации о террористической группировке Исламское государство. Советник Президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что разглашения информации не было, кроме той, которая уже была известна раньше.