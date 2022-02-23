Трамп назвав "геніальним" рішення Путіна визнати "ДНР" і "ЛНР"

Колишній президент США Дональд Трамп привітав президента Росії Володимира Путіна з визнанням незалежності "ЛНР" і "ДНР", назвавши цей крок Росії "геніальним актом". Про це повідомляє CNN.

У вівторок, 22 лютого, Трамп виступив у радіошоу "Шоу Клея Тревіса та Бака Секстона", де схвалив рішення Путіна щодо визнання окупованих східних територій України.

"Вчора я зайшов та побачив телеекран, і я сказав: "Це - геніально". Путін оголошує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це чудово", - заявив Трамп.

Трамп назвав геніальною заяву Путіна визнати "незалежність" ОРДЛО та його наказ вислати туди російські військові сили, які в Кремлі назвали "миротворчими".

Трамп повідомив: "Отже, Путін зараз каже: "Це незалежна" більша частина України. Я сказав: Хіба це не розумно? І він збирається увійти та стати миротворцем. Це найсильніша миротворча сила. Ми могли б використати це на нашому південному кордоні. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли- небудь бачив...Ось хлопець, який дуже кмітливий... Я дуже добре знаю його. Дуже добре".

У статті CNN наголошується, що крок Росії порушує міжнародне право і відображає тринічну територіальну експансію 1930-х років і, за словами Байдена, може вважатися "початком російського вторгнення".

"По суті, експрезидент намагається підірвати зовнішню політику США, тоді як нинішній президент намагається зупинити війну, яка може вбити тисячі людей та поставити під загрозу мир після закінчення холодної війни", - йдеться у статті.

Як повідомляли раніше "Коментарі", стало відомо, хто з українських народних депутатів не засудив визнання ЛДНР.