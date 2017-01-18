Трамп не будет делать России никаких подарков, - Фесенко.

Заявление Дональда Трампа по ограничению ядерного потенциала России в обмен на смягчение антироссийских санкций - одна из заготовок нового президента. Трамп может сделать еще и другие предложения Москве, но речь не будет идти о безоговорочном снятии санкций.

Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических Владимир Фесенко.

Трамп рассуждает как бизнесмен: если от чего-то отказываться или идти на уступки, то что Россия предложит взамен? Он будет торговаться и предлагать различные встречные варианты. Трамп не скажет просто Путину: давайте дружить. Накопилось много проблем и он будет ждать предложений. Никаких подарков никто никому делать не будет, - считает Фесенко.

Среди таких проблем - ситуация с Ираном, где в США могут быть серьезные противоречия с Россией, урегулирование конфликта в Сирии, взаимоотношения с Китаем. По мнению политолога, Трамп не ограничится переговорами по сокращению Россией ядерного потенциала.

"Вот возьмите программу НАТО противоракетной обороны, которая очень волнует Россию. Но и США могут сказать о том, что Москва разместила ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области, активно милитаризирует Крым, поэтому нужно делать какие-то шаги по демилитаризации. США будут предлагать России уменьшить присутствие ядерного оружия на границе с НАТО", - отмечает Фесенко.

Трамп и Путин, считает эксперт, в комплексе будут рассматривать и ситуацию на Ближнем Востоке, и программы, связанные с созданием системы противоракетной обороны. Но и Москва будет настаивать на том, чтобы НАТО уменьшило свое присутствие в странах Балтии.

Здесь уже вопрос к странам Балтии, которые очень опасаются России. Им нужны гарантии безопасности. Соответственно, Кремль должен отвести военный контингент от стран Балтии. Здесь очень много непростых вопросов, и не надо ждать быстрых результатов, - отметил Владимир Фесенко.

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