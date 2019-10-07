Трамп не хочет, чтобы импичмент стал "темным пятном в его биографии"

Президент США Дональд Трамп поделился своими опасениями по поводу возможного импичмента с республиканцами в Конгрессе, заявив, что не хочет, чтобы импичмент стал "темным пятном в его биографии".

Об этом пишет Axios.

"Эта процедура плохо скажется на биографии. Вы бы не захотели, чтобы это (импичмент - ред.) было в вашей биографии", - отметил Трамп.

При этом президент США не желает, чтобы в учебниках по истории о нем писали, как о президенте, которого сняли с поста и сильно беспокоится по поводу своего наследия.

Как сообщалось, 25 июля состоялся телефонный разговор президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. За неделю до этого президент Трамп распорядился приостановить обеспечение оборонной помощи Украине. После публикации 25 сентября текста разговора и жалобы агента американской разведки о возможном давлении главы Белого дома на Украину, чтобы заставить ее провести расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, демократы в Палате представителей инициировали формальную процедуру импичмента президента США.