Трамп не планує проводити саміт G7 - Reuters

Чинний президент США Дональд Трамп не готується до проведення зустрічі «Великої сімки» в цьому році. Саміт переносили декілька разів через COVID-19, а згодом політик міркував над тим, щоб влаштувати зустріч після президентських виборів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три дипломатичні джерела.

Трамп остаточно не вирішив, чи проводити саміт — попри те, що в нього є час до 20 січня, коли він має передати владу демократу Джо Байдену.

Джерела запевняють, що адміністрація Трампа не оголосила про дати зустрічі та порядок денний саміту. Не виключається можливість онлайн-конференції, проте досі не велося жодної роботи над спільною заявою про це, зазвичай цей процес займає місяці.

Білий дім відмовився коментувати ситуацію. Сполучені Штати головують у G7 до кінця року, з січня 2021 року головування перейде до Великої Британії.

Саміт, який не відбувся

Саміт лідерів «Великої сімки» мав відбутися 10 червня в резиденції Дональда Трампа Кемп-Девіді. Водночас через епідемію коронавірусу планували скасувати очну зустріч і провести відеоконференцію. Потім саміт узагалі перенесли на кінець червня.

На цьому не зупинилися й перенесли зустріч щонайменше до вересня, але вона все одно не відбулася.

Трамп також хотів розширити перелік країн на саміті, запросивши Австралію, Росію, Південну Корею та Індію. Політик називав G7 «застарілою групою країн». Зазначимо, що палата представників Конгресу США проголосувала проти того, щоб повернути Росію на саміт. Тепер це рішення має підтримати Сенат.

Росію виключили з «Великої вісімки» у 2014 році після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Відтоді спільнота існує як «Велика сімка». До неї входять США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.

Новий президент США

Дональд Трамп 15 листопада фактично визнав перемогу на президентських виборах у США кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Однак він заявив, що Байден переміг, тому що вибори були «сфальсифікованими».

Байден ще не зовсім переміг, бо йдеться про прогнози провідних медіа, а не про остаточні результати. Згідно з законами США, президента обирають не у звичайний спосіб, а через колегію виборників ㅡ спеціальних представників від кожного штату.

Голосувати колегія виборників буде 14 грудня; на початку січня її рішення затвердить Конгрес; і 20 січня новий президент офіційно складе присягу й приступить до повноважень.

Громадське телебачення

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