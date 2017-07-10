Трамп не поверил. Итоги первой встречи с Путиным

Президенты создали канал по Украине, договорились о перемирии в Сирии, но сошлись не по всем вопросам.

Американский президент Дональд Трамп в воскресенье впервые высказался о встрече с российским лидером Владимиром Путиным на своем "официальном" канале - в Twitter.

Трамп написал, что "решительно надавил" на президента России по вопросу о вмешательстве в выборы в США. Но Путин остался доволен беседой.

В начале встречи президенты поприветствовали друг друга. Российский лидер напомнил, что они уже обсуждали по телефону ряд важных тем, однако для решения наиболее острых вопросов необходимы личные встречи.

Трамп в свою очередь заявил, что для него честь вести переговоры с Путиным и добавил, что Россию и США "впереди ждут позитивные события". Переговоры проходили без прессы.

Их встреча продлилась в два раза дольше запланированного - 2 часа 15 минут. В середине встречи первая леди США Мелания Трамп вошла в совещательную комнату, чтобы напомнить своему супругу о других встречах, но напрасно.

Долгое время личное общение Трампа и Путина стояло под вопросом. Она была утверждена только 4 июля. По сообщениям разных СМИ, администрация американского президента отговаривала его от официальной встречи с Путиным.

По итогам переговоров в Госдепе США появился спецпредставитель по Украине, а в Сирии одна зона деэскалации. Основной темой беседы было вмешательство в выборы президента США.

По сообщениям New York Times, Трамп и Путин 40 минут спорили об этом, но так ни к чему не пришли и американский президент сменил тему.

Кроме того, после встречи стороны обнаружили некоторые расхождения в трактовке того, что именно говорилось на встрече.

Корреспондент.net разбирался в итогах встречи Трампа с Путиным на саммите Большой двадцатки в Гамбурге.

Химия произошла

До встречи с Трампом Кремль говорили, что главное в ней - знакомство президентов, а прорыва в Москве по общим темам никто не ждет.

"Что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены", - сказал Путин после встречи с Трампом.

После встречи Трампа с Путиным госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров всячески подчеркивали, что на ней царила доброжелательная атмосфера и президенты продемонстрировали желание договариваться.

"Оба лидера очень быстро нашли общий язык. Очень хорошо ощущалась положительная "химия"... и совсем немного было препирательств относительно прошлого", - говорил Тиллерсон.

Однако к договоренности о следующей встрече это не привело, контакты будут продолжены по другим каналам.

Лавров отметил, что на встрече было условлено ускорить назначение новых послов.

Но Трамп не поверил Путину

Вскоре после встречи американская газета New York Times написала, что разговор президентов начался с вмешательства в выборы в США, в котором подозревают Россию. Напряженное общение продлилось 40 минут, затем Трамп сменил тему.

"Я дважды решительно спросил у президента Путина о вмешательстве в наши выборы. Он категорически это отрицал. Я уже выразил свое мнение...", - написал сам Трамп в Twitter уже после выхода заметки.

По данным газеты, Путин требовал у Трампа доказательства того, что Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США.

Путин на пресс-конференции отметил, что американский президент неоднократно ставил этот вопрос на их первой встрече.

По словам российского президента, Трамп был удовлетворен его ответом: "Он начал задавать наводящие вопросы, его реально интересовали какие-то детали. Я, насколько мог, подробно достаточно ответил... Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен".

При этом он отметил, что позиция Москвы неизменна - Россия не вмешивалась в выборы.

Лавров после встречи заявил, что Россия и США достигли договоренности о формировании совместной рабочей группы по кибербезопасности.

Однако позже Трамп заявил, что сомневается в возможности создания такой группы с Москвой.

"Тот факт, что мы с президентом Путиным обсудили создание рабочей группы по кибербезопасности, не означает, что я верю, что это может произойти. Этого не может случиться, а вот договоренность о прекращении огня в Сирии - может, и уже случилась", - написал он в Twitter.

Договоренности по Украине и Сирии есть

Президенты договорились о создании общего канала для отслеживания соблюдения минских договоренностей. Госдеп оперативно назначил спецпредставителем США по Украине Курта Волкера, работавшего ранее американским послом в НАТО.

Путин высказался на тему Украины и на своей пресс-конференции после переговоров в Гамбурге. Он повторил, что интересы двух народов полностью совпадают, но украинские власти "торгуют разделением Украины и России".

"У них остался только один товар, которым они успешно торгуют - это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины... Поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром", - сказал Путин.

Трамп написал в Twitter, что санкции против России останутся в силе, пока не будут урегулированы кризисы в Украине и Сирии.

"Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока не будут решены украинская и сирийская проблемы!", - написал американский лидер.

Что касается Сирии, то Трамп и Путин во время встречи выразили готовность объявить с полудня 9 июля перемирие на юго-западе Сирии в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

По итогам встречи Тиллерсон заявил, что в основном цели американского и российского президентов по Сирии совпадают.

"На то, как мы к ней движемся, у нас разные взгляды, но общего гораздо больше, чем различий", - сказал госсекретарь.

Путин новые договоренности по зоне деэскалации назвал прорывом, который состоялся в том числе благодаря совместной работе с Трампом.

На следующий день после беседы российского и американского лидеров состоялась встреча нормандской тройки - канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Путин за завтраком обсудили Украину.

Подробностями беседы лидеры не стали.

"Мы провели хороший разговор, но процесс находится в развитии", - сказал Макрон после встречи. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дополнил: "лаконично, но весьма исчерпывающе" Путин довел до собеседников позицию Москвы.