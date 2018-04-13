Трамп не принял решения по Сирии, обсудит ситуацию с лидерами Франции и Великобритании

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно действий в отношении Сирии, обсудит ситуацию с лидерами Франции и Великобритании, сообщает Белый дом.

"Президент Трампа только закончил встречу со своей командой Совета по нацбезопасности, на которой обсуждалась ситуация в Сирии. Окончательное решение принято не было. Мы продолжаем изучать разведданные и ведем переговоры с нашими партнерами и союзниками", - говорится в заявлении пресс- секретаря Сары Сандерс.

Она отметила, что позже вечером в четверг по местному времени Д.Трамп поговорит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

7 апреля в западных СМИ появились сообщения со ссылкой на сирийских боевиков, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума в Восточной Гуте бочковые бомбы, в которых, возможно, содержались химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей.

Дамаск опроверг эти сообщения. Как проинформировало сирийское национальное агентство, цитируя официального представителя, боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" вбрасывают ложную информацию о якобы имевшем место применении химоружия, чтобы препятствовать наступлению правительственных войск.

Президент США Д.Трамп 9 апреля заявил, что допускает возможность применения силы против Сирии в ответ на информацию о химической атаке в Думе. "Никакие варианты не исключаются", - сказал президент США во время совещания с членами своей администрации.