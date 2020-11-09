Трамп не проти знову балотуватися в 2024 році - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що думає знову балотуватися в президенти в 2024 році. Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, знайомі з обговоренням, передає УНН.

Як зазначає видання, це самий чіткий показник того, що Трамп усвідомлює, що програв вибори 2020 року кандидату від демократів Джо Байдену - навіть незважаючи на те, що президент продовжує наполягати на тому, що він істинний переможець.

Так, згідно з американським законодавством, президенти можуть обиратися на два терміни, але не обов'язково підряд.

"Радники, які консультують республіканців, які, ймовірно, будуть балотуватися в 2024 році, побоюються перспективи, що Трамп буде балотуватися, враховуючи його надзвичайний вплив на мільйони виборців Республіканської партії", - зазначає автор статті.

Як повідомляв УНН, згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ - кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США, паралельно - на даний момент діючий глава Білого дому Дональд Трамп поки не визнає своєї поразки.