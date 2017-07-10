"Трамп не сдал Украину"-российский политик

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным не пошел с ним не договоренности, тем самым не сдал интересы Украины. Об этом заявил в комментарии "Обозревателю" российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

По его словам, чтобы сам трамп не думал об Украине, интересы ее он не сдал.

"Трамп не сдал Украину. Хотя он в ходе предвыборной кампании неоднократно говорил, что ему на Украину наплевать - и я думаю, что это отражает его личную точку зрения, - но он, как глава Соединенных Штатов Америки, Украину не сдал. Это очень важно", - убежден политик.

Он назвал два доказательства "провала планов" Путина на встрече с Трампом. "Трамп ни о чем не договорился с Путиным, а договориться в этой ситуации можно, только сдав Украину - никакой другой договоренности Владимир Владимирович Путин, к сожалению, по Украине не приемлет".

Второе доказательство - назначение специальным представителем США по Украине Курта Волкера - дипломата, известного как сторонника "жесткой линии". "Хотя он и профессиональный дипломат, тем не менее, он не стесняется высказываться. Такой человек на этом посту - это демонстрация жесткой и в каких-то вещах бескомпромиссной позиции США".

Гозман отметил, что на этих переговорах от Трампа можно было ожидать чего угодно.

"В этом смысле это, конечно, успех Украины. Может быть, не Украина его добилась, но это, как мне кажется, хорошо для Украины. Меня как человека, который симпатизирует вашей стране, это, конечно, радует. Поскольку Трамп - человек непредсказуемый, от него в принципе можно было ожидать чего угодно. Он мог и сдать", - подытожил российский политик.

Напомним, 7 июля в рамках саммита "Большой двадцатки" в Германии состоялась первая личная встреча Владимира Путин и Дональда Трампа, которая продлилась на запланированные 35 минут, а два часа.