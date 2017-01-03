Трамп не завербован, не волнуйтесь - Боровой

Избранный президентом США Дональд Трамп своими заявлениями готовит почву для переговоров с Кремлем, однако не пойдет ради России на конфронтацию с американскими элитами, считает российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

Ситуация с заявлениями избранного президентом Дональда Трампа перегрета в российских и американских СМИ. Такое мнение высказал российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Я не думаю, что Трамп готов к конфликту с обществом, с американскими элитами, с конгрессом. И его заявления, возможно, это попытка их подготовить к его переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, которые, безусловно, произойдут. Попытка успокоить отношения с Россией", - пояснил он.

Эксперт отметил, что администрация Барака Обамы тоже делала множество резких заявлений и вводила санкции по отношению к РФ, однако не смогла изменить ситуацию.

"Трамп не завербованный, не волнуйтесь, это не так", - подытожил он.

https://www.facebook.com/borovoi/videos/10206230538162895/

Американские сенаторы Маккейн и Грэм во время визита в Украину 30 декабря заявили, что будут добиваться от Конгресса принятия более жестких санкций в отношении России и президента РФ Владимира Путина.

"2017 год будет годом большей американской военной поддержки, большей торговли, большей экономической интеграции и большего отпора России за агрессию, причем, не только здесь, но и во всем мире, больше санкций. Сейчас настало время, чтобы президент России Владимир Путин знал: с нас хватит!" - сказал Грэм в Грузии, куда он отправился после Украины.

29 декабря Государственный департамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. В заявлении спикера Госдепа Марка Тонера говорилось, что их действия "не соответствовали дипломатическому или консульскому статусу".

Кроме того, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против ФСБ и ГРУ, трех российских компаний, занимающихся интернет- технологиями, а также шести граждан РФ в связи с их вероятной причастностью к кибератакам на государственные и политические институты США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что ответ России на новые санкции будет основан на принципе взаимности и причинит существенный дискомфорт США.

В МИД РФ предложили в ответ выдворить из России 35 американских дипломатов, но президент РФ Путин не поддержал эту инициативу. Он заявил, что РФ не будет "опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии" и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будет выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Трампа.