Трамп: новые санкции в отношении России будут введены, как только Кремль заслужит их

Президент США Дональд Трамп 18 апреля сообщил, что наложит новые санкции на Москву "настолько быстро, насколько они будут заслуживать это", сообщает Радіо Свобода.

Никаких конкретных заявлений по срокам введения ограничений на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ американский лидер не сделал.

"Относительно России никто не был более жесткий, чем Дональд Трамп", - сказал президент США, указав на увеличение расходов НАТО и военный удар западных союзников по Сирии, которая является союзником России.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля распорядился отложить введение дополнительных экономических санкций против России. Об этом со ссылкой на знакомых с ситуацией людей сообщило издание The Washington Post.

По данным издания, Трамп встретился со своими советниками по национальной безопасности и выразил недовольство тем, что информация о новых санкциях стала публичной. Он пояснил, что намерен притормозить введение ограничений, поскольку сам еще недостаточно их изучил.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли сообщала 15 апреля в эфире телеканала CBS, что уже в ближайшее время Вашингтон объявит о новых санкциях против России в ответ на поддержку Москвой режима Асада в Сирии.