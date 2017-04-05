Трамп о химатаке: Асад перешел красную линию

Президент США заявил, что химическая атака вывела конфликт "на совершенно новый уровень" и стала для него "красной линией".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что химическая атака в Сирии изменила его отношение к президенту страны Башару Асаду и стала для него "красной линией".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с королем Иордании.

"Скажу вам, что атака на детей вчера оказала на меня большое влияние очень- очень возможно, и скажу вам, что это уже произошло, мое отношение к Сирии и Асаду изменилось очень сильно", - отметил Трамп.

Глава США заявил, что она вывела конфликт "на совершенно новый уровень" и стала для него "красной линией".

На вопрос журналистов, разрабатывается ли новая стратегия по Сирии, Трамп ответил: "Вы увидите".

Отметим, что за несколько дней до химической атаки в Сирии, в США поменяли позицию по Асаду и заявили, что больше не сосредоточены на вопросе его устранения.

О газовой атаке в сирийском Идлибе, совершенной через авиаудар, сообщалось 4 апреля. Погибло 72 человека, среди них - 20 детей.

Москва заявила, что правительственная авиация Сирии разбомбила склад повстанцев с отравляющими веществами.