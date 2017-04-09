Трамп обдумывает введение новых санкций против Ирана и РФ - Хейли

Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые санкции против Ирана и Российской Федерации из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в эфире телеканала CNN.

Постпред, отвечая на вопрос ведущего телеканала, ответила, что обсуждение введения более жестких санкций уже начались.

"Я пыталась предупредить и уведомить членов Совета безопасности и международное сообщество, что (Трамп - ред.) не остановится на достигнутом", - сказала она.

"Если он должен делать больше, он будет делать больше", - подчеркнула Хейли.

В эфире телеканала постпред также обратила внимание на то, что первой реакцией РФ на химическую атаку в Сирии, во время которой погибли много мирных людей, в том числе дети, были заявления о том, что "Асад этого не делал", вместо осуждения, обвинения или удивления.

Ранее сегодня сообщалось, что по словам Хейли, правительство Трампа готово "сделать нечто большее" для свержения режима Асада.