Трамп обещал Си Цзиньпину уважать принцип "одного Китая" - Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что будет уважать принцип существования "одного Китая", сообщил Белый дом.

"Президент Трамп согласился в ответ на запрос председателя Си Цзиньпина уважать принцип "одного Китая", - говорится в сообщении о состоявшейся телефонной беседе руководителей двух стран.

Лидеры США и КНР, указывает Белый дом, обменялись приглашениями о визитах.

Ранее Д.Трамп ставил под сомнение необходимость следования политике "одного Китая", представители его администрации отмечали, что этот вопрос может стать предметом переговоров.

Пекин резко негативно реагировал на подобные высказывания, напоминая, что признание КНР в качестве единственного законного представителя китайского народа, а Тайваня - частью Китая, является основой установления дипломатических отношений Китая с другими странами.