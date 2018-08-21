Трамп обозначил условия снятия санкций с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность снятия санкций, введенных в адрес РФ, если российская власть предпримет меры к сотрудничеству с США по вопросам ситуации в Сирии и Украине.

Свое мнение Трамп высказал в эксклюзивном интервью информационному агентству Reuters в понедельник, 20 августа.

Помимо этого, Трамп сказал, что считает вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном как "очень вероятную". Президент США сообщил, что у него "хорошие отношения" с Кимом, однако отказался от более подробного комментария и не привел никаких подробностей предполагаемого нового саммита. Трамп полагает, что Северная Корея предприняла необходимые меры к денуклеаризации страны. Однако американский президент пожаловался, что Китай в вопросе контактов с КНДР не помогает так, как раньше. По мнению Трампа, поводом для этого стал торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином.

При этом президент США не прокомментировал, согласится ли он в конечном итоге на беседу с Мюллером. Трамп также отказался сообщить, может ли он лишить Мюллера допуска к гостайне, аналогично тому, как он поступил в отношении бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, неоднократно критиковавшего действия Трампа в вопросах внешней политики и национальной безопасности. Об этом сообщает Deutsche Welle.