Трамп обсудил с Мэй ликвидацию российских шпионских сетей в США и Британии

Лидеры двух стран намерены координировать шаги по предотвращению химических атак РФ.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили совместное противодействие российским спецслужбам.

Лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости демонтажа шпионских сетей РФ и предотвращения возможных химических атак на территории Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, сообщила пресс-служба Белого дома в среду, 28 марта.

На данный момент свою солидарность с Великобританией выразили уже 28 государств, которые вышлют 145 российских дипломатов.

Кроме того, аннулирована аккредитация семи российских представителей при НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. По данным СБУ, высылаемые российские дипломаты занимались подрывной деятельностью в Украине.

5 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь. Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, работавших на месте происшествия. По данным следствия, против Скрипачей было использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок" российского производства.

По материалам: Интерфакс-Украина