Трамп обвинил Обаму в аннексии Крыма Россией

Президент США считает, что глава России перехитрил Барака Обаму в вопросе Крыма.

По мнению президента США Дональда Трампа, его предшественник Барак Обама имел возможность предотвратить аннексию украинского Крыма Россией, однако тот с этим не справился.

Об этом Трамп заявил по итогам саммита G7 во французском городе Биарриц, сообщает "Громадське".

"Путин перехитрил Обаму. Это было нехорошо. Это можно было остановить, но президент Обама не смог этого остановить, и это очень плохо... Крым был аннексирован во время его правления. Если бы это произошло во время моего правления, я бы сказал: "Простите, ребята, я сделал ошибку", - отметил Трамп.

Ранее издание The Guardian сообщило, что президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами стран "Большой семерки" во время саммита во Франции из-за вопроса возвращения России в объединение.

Напомним, 19 августа 2019 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение к формату "Большой восьмерки" зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

20 августа президент США Дональд Трамп в очередной раз поддержал возвращение России к G8.

В то же время CNN утверждает, что Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон решили пригласить Россию к участию в саммите "Большой семерки" в 2020 году.

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Зато канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что возвращение России в "Большую восьмерку" было бы преждевременным.

Как известно, Россию исключили из "восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. С тех пор сообщество существует как "Большая семерка". В нее входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.