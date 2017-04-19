Трамп обвинил Обаму в наличии у Ким Чен Ына ядерного оружия

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что надеется, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын нацелен на мирное урегулирование конфликта.

Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу TMJ4-TV.

В то же время Трамп считает, что решением проблемы с КНДР должен был заниматься еще его предшественник Барак Обама, а также все те, кто был на посту президента США до него. Однако, по словам Трампа, они "откладывали это".

"Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына, - ред.) есть ядерное оружие. И нам нужно что-то с этим делать", - подчеркнул американский лидер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в мае этого года в США Пентагон дважды проведет тестирование своей системы ПРО, имитируя перехват ракет, запущенных со стороны Северной Кореи.