Трамп обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ядерных ракет

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал страны.

В интервью агентству Рейтер Трамп также назвал "односторонней" сделку с Россией по договору СНВ-III о сокращении и ограничении стратегических ядерных вооружений, пишет "Русская служба Би-би-си".

Кроме того, президент США пообещал на потенциальной встрече с Владимиром Путиным поднять вопрос о предполагаемом нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщали Українські Новини, Дональд Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что при "неразрывных отношениях" между их странами, Иран никогда не сможет создать собственное ядерное оружие.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Питер Кук заявил, что США располагают средствами для того, чтобы защитить себя от ракетной атаки со стороны КНДР.