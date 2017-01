Трамп обвинил сенаторов Маккейна и Грэма в попытках начать третью мировую

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма в попытках начать третью мировую войну.

В своем профиле на Twitter президент США посоветовал сенаторам сконцентрировать свои усилия на борьбе с террористической организацией "Исламское государство", нелегальной иммиграции и контроле над границами.

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 січня 2017 р.

"Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочное - они удручающе слабы в вопросах иммиграции", - пишет Трамп.

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 січня 2017 р.

"Оба сенатора должны сконцентрировать свои усилия на ИГИЛ, нелегальной иммиграции и контроле над границами вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что Джон Маккейн жестко раскритиковал антииммиграционный указ Трампа, назвав его поспешным и непродуманным. Сенатор выразил уверенность, что дискриминационная антииммиграционная политика администрации Трампа спровоцирует рост фундаменталистских настроений и станет ударом по национальной безопасности США.