Трамп объяснил увольнение Тиллерсона "разногласиями" во взглядах на международную политику

Президент США Дональд Трамп объяснил увольнение Рекса Тиллерсона с должности председателя Государственного департамента "расхождением" во взглядах на международную политику.

"Мы на самом деле довольно хорошо ладили, но у нас были разногласия ... Посмотрите на ядерную сделку. Я считаю ее ужасной. На мой взгляд, он считал ее нормальной. Я хотел разорвать ее или сделать что-то, но он думал немного по-другому", - сказал Трамп.

Он добавил, что обсуждал с Тиллерсоном его отставку в течение длительного периода времени.

13 марта Трамп сообщил, что Тиллерсон уволен с должности государственного секретаря США. Президент отметил, что американское внешнеполитическое ведомство возглавит директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео, а главой ЦРУ станет его заместитель Джина Геспел.

Тиллерсон возглавлял Государственный департамент США с 1 февраля 2017 года. До этого он был руководителем нефтегазовой корпорации ExxonMobil.

Соглашение, подписанное Ираном с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией в 2015 году ограничило ядерную программу Ирана в обмен на ослабление экономических санкций против Тегерана.

Трамп и некоторые другие официальные лица в США заявляют, что Тегеран нарушает "дух" соглашения и использует свою программу баллистических ракет для обхода ядерных ограничений. Иран это отрицает и утверждает, что соблюдает соглашение. Тегеран также настаивает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, как, например, производство электроэнергии.