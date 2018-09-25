Трамп объявил Гаагский трибунал незаконным

США не будут оказывать никакой поддержки Международному уголовному суду, который "не имеет юрисдикции, легитимности и власти".

Об этом во вторник, 25 сентября, во время выступления на общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил президент США Дональд Трамп, передает Укринформ.

Он заявил, что США отказываются признавать идеологию глобализма. "Америкой управляют американцы. Мы отвергаем идеологию глобализма, применяя доктрину патриотизма. По всему миру ответственные народы должны защищаться против угроз суверенитету, при чем не только со стороны мировых правительств, но и от других форм принуждения и доминирования", - сказал Трамп.

Учитывая это, он подтвердил, что США не будут оказывать никакой поддержки Международному уголовному суду. "По мнению Америки, Международный уголовный суд не имеет юрисдикции, легитимности и власти. Он хочет получить почти полную юрисдикцию над гражданами всех государств, нарушая принципы правосудия, справедливости и надлежащего процесса", - отметил американский президент.

Трамп подчеркнул, что США "никогда не откажутся от своего суверенитета в пользу невыборной, неподотчетной глобальной бюрократии".

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что во время пребывания в Нью- Йорке планирует лично провести заседание Совета Безопасности ООН, где будет рассматриваться иранский вопрос.

Как уточнила на специальной пресс-конференции в штаб-квартире ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли, это заседание состоится сегодня, 26 сентября.