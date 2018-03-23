Трамп одобрил выделение 620,7 млн долл. на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение 620,7 млн долларов на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США на странице в Facebook.

"Президент США Трамп подписал ранее принятый Сенатом и Палатой представителей Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме 620,700 млн долларов, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету", - сказано в сообщении.

Согласно закону, Пентагону выделяется 200 млн долларов для предоставления военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долларов больше ассигнования 2017 года.

Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме 420,700 млн долларов, что на 10 млн долларов превышает соответствующие расходы 2017 года.

Документ также ассигнует 250 млн долларов на противодействие российской информационной пропаганде, коррупционным действиям и другим мерам воздействия.

Отметим, что в четверг, 22 марта, Палата представителей Конгресса США одобрила закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, согласно которому Украине будет оказана помощь на сумму 620,7 млн долларов.