Трамп официально выдвинул Кристофера Рэя на пост главы ФБР

Президент США Дональд Трамп официально объявил о своем решении назначить новым руководителем Федерального бюро расследований Кристофера Рэя.

Об этом сообщили в четверг в Белом доме, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Я счастлив объявить, что выбрал Кристофера кандидатом на должность директора ФБР", - заявил Трамп.

При этом он отметил положительные черты Рэя, проявленные им во время службы в Департаменте юстиции, где он руководил масштабными расследованиями случаев мошенничества, а также на направлении борьбы с терроризмом.

"Он - безупречно квалифицированный специалист, и я знаю, что он снова будет служить своей стране как неутомимый блюститель закона", - отметил Трамп.

Сам Кристофер Рэй назвал "большой честью" возвращение в Департамент юстиции в роли директора ФБР.

Для окончательного утверждения на посту главы бюро новый кандидат должен пройти слушания в профильном комитете Сената, после чего - быть поддержанным на общем голосовании верхней палаты Конгресса США.

Как известно, 9 мая президент США Дональд Трамп неожиданно уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми, подчеркнув, что тот не справился со своими обязанностями. Коми в то время возглавлял активные усилия по расследованию связей с российским правительством близкого окружения нынешнего президента США.

