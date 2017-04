Трамп осудил теракты в коптских церквях Египта

Президент США Дональд Трамп осудил террористические атаки на коптские церкви в Танте и Александрии и выразил уверенность, что президент Абдель Фаттах ас-Сиси сможет справиться с ситуацией.

Об этом президент США написал в своем Твиттере.

So sad to hear of the terrorist attack in Egypt. U. S. strongly condemns. I have great... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 апреля 2017 г.

"Так горько слышать о теракте в Египте. США его решительно осуждают. Я глубоко уверен, что президент ас-Сиси справится с ситуацией должным образом", - написал американский президент.

Напомним, первый взрыв прогремел сегодня в коптской церкви Святого Георгия в городе Танта в дельте Нила в 130 км на юго-восток от Александрии, там погибли 25 человек.Через некоторое время произошел второй взрыв: устройство сработало в храме Св. Марка в самой Александрии. Там погибли 11 прихожан.

Власть привела египетские силы безопасности в боевую готовность при нападении.