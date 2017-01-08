Трамп освобождает назначенных Обамой послов США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп увольняет дипломатов работавших при его предшественнике Бараке Обаме, сообщает Голос Америки со ссылкой на американские СМИ в воскресенье.

"Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа издала приказ, согласно которому послы, которые считаются политическими назначенцами действующего президента Барака Обамы, должны покинуть свои посты до инаугурации", – написал в Твиттер-сообщении агентству Рейтер посол США в Новой Зеландии Марк Гилберт.

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что отставка всех послов к инаугурации 20 января - это "общая" процедура.

Высокопоставленный чиновник из переходной команды Д.Трампа сообщил New York Times, что в этом действии не было никакой неприязни, и этот простой вопрос является обеспечением того, чтобы зарубежные посланники Б.Обамы покинули правительство согласно графику, так же, как и тысячи сотрудников Белого дома и федеральных агентств.

Сам Трамп, который готовится вступить в должность 20 января, занял жесткую позицию против того, чтобы политические назначенцы Б.Обамы остались на своих местах, с целью разрушения многих достижений во внешней и внутренней политике своего предшественника, сообщает газета.

Ранее сообщалось, что "политические" послы, многие из которых номинированы благодаря связям с президентом, почти всегда покидают свои посты по окончании президентского срока; послы, которые являются кадровыми дипломатами, часто остаются при своих должностях, отмечает издание New York Times со ссылкой на источники.