Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа продавать Гренландию

Президент США Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер- министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии.

Об этом Дональд Трамп написал на странице в Twitter.

"Исходя из комментариев премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована обсуждать покупку Гренландии, я переношу нашу встречу, запланированную через две недели, на другой раз", - сказано в сообщении.

Трамп также добавил, что премьер Дании сэкономила много средств и усилий США и Дании, будучи такой прямолинейной.

"Я благодарю ее за это и жду нового назначения встречи когда-нибудь в будущем", - написал Трамп.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Встреча должна была произойти в рамках визита Трампа в Данию 2-3 сентября.

Как сообщал УНИАН, ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональда Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами.

Позже сам Дональд Трамп признался, что действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.

В ответ на эту идею политики Дании заявили, что "сейчас не XIX век", и остров не продается.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала идею Трампа "абсурдной". Сама Гренландия также отвергла тезис о том, что ее вообще могут выставить на продажу.