Трамп отложил встречу с Путиным на следующий год

Запланированная на осень встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина переносится на неопределенный срок - не ранее 2019 года.

Об этом говорится в заявлении советника по вопросам национальной безопасности Белого дома Джона Болтона, распространенном в среду, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должен состояться после того, как закончится "охота на ведьм", связанная с Россией, поэтому мы согласились, что это будет после начала (следующего - ред.) года", - отмечается в документе. Читайте также: Белый дом перестал публиковать телефонные разговоры Трампа - СМИ

Как сообщал Укринформ, после встречи президентов Трампа и Путина в Хельсинки 16 июля Белый дом сообщил, что американский лидер пригласил российского коллегу посетить Вашингтон осенью. После этого администрация Трампа подверглась жесткой критике, в том числе со стороны однопартийцев в Конгрессе США.