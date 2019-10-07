Трамп отменил для поляков визы в США

Теперь - решение за Министерством национальной безопасности США

Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании документа, который предусматривает полную отмену визовых обязательств для граждан Польши, передает "Польское радио". Однако, по данным американских СМИ, это не значит, что теперь поляки смогут свободно ехать в США.

Американский лидер заявил на встрече с журналистами, что он подписал документ о включении Польши в программу безвизового движения - Visa Waiver Program. Граждане государств, входящих в эту программу, могут без виз находиться в США с целью предпринимательской деятельности или в туристических целях до 90 дней.

Как отмечается, в последнее время количество отказов выдачи виз для граждан Польши уменьшилось до 2,8%. Требованием для включения в программу безвизового движения является показатель на уровне менее 3%.

Газета Chicago Sun-Times пишет, что теперь - решение за Министерством национальной безопасности, которое и должно окончательно одобрить или, наоборот, отклонить предложение президента.

"Теперь, когда Польша была внесена (в список - прим. ред.), Министерство национальной безопасности примет необходимые меры, как можно скорее, чтобы оценить вступление Польши в программу. Если Польша будет определена как страна безвизового режима, ее гражданам будет разрешен безвизовой въезд в Соединенные Штаты для бизнеса и туризма. Двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Польшей никогда не были столь прочными, и это послужило бы замечательным достижением для обеих стран", - говорится в заявлении Белого дома.

В последние месяцы Польша и США расширили партнерские отношения в вопросе обороны: США согласились направить дополнительные войска в страну, а Варшава закупила у Вашингтона военную технику, пишет The Hill.