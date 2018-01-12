Трамп отменил свой визит в Великобританию

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене своего рабочего визита в Великобританию, запланированного на конец февраля. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп заявил, что не желает принимать участие в торжественной церемонии открытия нового здания американского посольства, построенного за 1,2 млрд долл. по инициативе предыдущей президентской администрации.

"Причина, по которой я отменил мою поездку в Лондон, заключается в том, что я не поддерживаю решение администрации Обамы продать за гроши возможно одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое (здание посольства, - ред.) в отдаленном районе за 1,2 млрд долл. Это плохая сделка. Я не собираюсь разрезать ленточку", - написал Трамп.

Рабочий визит Трампа в Великобританию должен был состоятся 26-27 февраля, в ходе которого была запланирована его встреча с премьер-министром страны Терезой Мэй.

По данным американских СМИ, если Трамп не прилетит в Великобританию, здание посольства откроет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.