Трамп отреагировал на заявлении о собранном компромате

Дональд Трамп в своем персональном аккаунте Twitter не подтвердил информацию о собранном на него компромате.

"Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм," - написал новоизбранный президент.

В среду, 11 января, подавляющее большинство представителей СМИ в Соединенных Штатах Америки не стали публиковать информацию о компромате на Дональда Трампа, которую якобы собрали представители ФСБ Российской Федерации во время визита Трампа в 2013 году в Москву. Американские СМИ сочли такие данные необоснованными, передает Интерфакс-Украина.

"Большинство новостных структур, включая "АР", воздержались от публикации специфических слухов, поскольку они необоснованны", - говорится в сообщении агентства.

Они акцентируют внимание на том, что буквально через несколько часов после того, как о якобы существующем досье спецслужбы доложили Д.Трампу, BuzzFeed News уже распространила сообщение с изложением доклада.

"Эта информация была опубликована, несмотря на то, что редактор сам отметил, что у него есть основания сомневаться в ее подлинности", - указывает АР.

Редактор BuzzFeed News Бен Смит аргументировал свое решение в персональном аккаунте Twitter и пояснил, что выпустил информацию с целью предоставить американцам возможность самим составить мнение об этих слухах, "которые циркулируют на высшем уровне в американском правительстве" и добавил, что агентство продолжит работу над тем, чтобы эти сведения подтвердить.

В свою очередь Дональд Трамп в своем персональном аккаунте Twitter не подтвердил информацию о собранном на него компромате.

"Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм," - написал новоизбранный президент.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 11 января, представитель британской разведки предоставил действующему президенту США Бараку Обаме и новоизбранному президенту США Дональду Трампу доклад, в котором имеются сведения, что российские спецслужбы собрали компромат не только на представителя от Демократической партии Хиллари Клинтон, но и на Дональда Трампа.