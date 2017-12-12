Трамп ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Президент США Дональд Трамп назвал обвинения в сексуальных домогательствах в свой адрес очередным фейком, якобы придуманным конкурентами из Демократической партии. Соответствующее заявление хозяин Белого дома опубликовал в своем Twitter.

"Потратив впустую тысячи часов и миллионы долларов, демократы не смогли продемонстрировать сговор с Россией. Поэтому теперь они переходят к ложным обвинениям и сфабрикованным рассказам о женщинах, которых я не знаю и/или никогда не встречал. Фейковые новости!" - написал Трамп.

11 декабря 2017 года три женщины, которые в 2016-м обвинили Трампа в сексуальных домогательствах, публично повторили свои обвинения и призвали Конгресс США провести соответствующее расследование.

На фоне вновь вспыхнувшего секс-скандала четыре американских сенатора призвали президента уйти в отставку.