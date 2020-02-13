Трамп: Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Пентагона может применить дисциплинарное взыскание в отношении Александра Виндмана, бывшего сотрудника Совета национальной безопасности США, который был главным свидетелем на слушаниях по импичменту в Палате представителей. Об этом американский лидер сообщил журналистам после церемонии подписания закона, направленного на поддержку учебных программ в области точных наук для ветеранов Вооруженных сил США, передает Голос Америки.

Отмечается, что Виндман был уволен с Белого дома.

"Мы отправили Виндмана прочь в совершенно другое место, и военные теперь могут действовать относительно него так, как посчитают нужным", - сказал Трамп.

В издании отметили, что Виндман негативно охарактеризовал действия Дональда Трампа в своих показаниях на слушаниях по импичменту, был главным свидетелем в деле импичмента.

"Я, безусловно, не был доволен работой, которую он проделал. Прежде всего, он предоставил ложную информацию о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Смысл разговора был вполне приемлемым", - добавил глава США.

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NewsOne

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