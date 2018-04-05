Трамп передумал выводить войска из Сирии

Не смотря на недавнее заявление главы Белого дома о том, что США очень скоро покинут Сирию, Дональд Трамп решил передумать, и не будет выводить войска из Сирии немедленно

Президент Соедененных Штатов Америки Дональд Трамп изменил свое решение по Сирии после обсуждений с советниками, которые настаивали на том, что "Исламское государство" может перегруппировать свои силы и активизироваться, если ее не сдерживать, сообщает BBC.

В среду в Белом доме заявили, что военное присутствие США в Сирии скоро закончится, но конкретных сроков вывода войск не назвали.

Группировка "Исламское государство" почти полностью уничтожена, и США проконсультируется с союзниками по поводу дальнейших действий.

Анонимный источник из Белого дома рассказал, что на заседании во вторник Трамп все же согласился оставить войска в Сирии на неопределенный срок. Президент был, мягко говоря, не очень этому рад, добавил источник.

В Сирии находится около двух тысяч военных США. В борьбе с "Исламской государством" они помагают и консультируют альянс курдских отрядов народного ополчения и силы арабской оппозиции, известными как Демократические силы Сирии.

При поддержке Военно-воздушных сил США демократические силы Сирии отбили у "Исламского государства" несколько десятков тысяч квадратных километров территории.

Также, в среду Турция, Иран и Россия после встречи Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани в Анкаре договорились приложить усилия, чтобы "принести мир" в Сирию.

Все три страны играют в конфликте значительную роль, хотя выступают на разных сторонах Россия и Иран поддерживают президента Башара Асада, а Турция - оппозицию. Однако лидеров объединяет неприязнь к Вашингтону и уверенность в том, что теперь контроль над ситуацией в Сирии в их руках. Почему Трамп хочет вывести войска?

Выступая перед членами строительных профсоюзов в Огайо на прошлой неделе, Трамп заявил, что территория, которая все еще остается под контролем "Исламского государства", будет освобождена в ближайшее время.

"Пусть теперь об этом позаботятся другие. Очень скоро, очень скоро мы выйдем", - сказал Трамп. - Мы вернемся в нашу страну, где мы и должны быть".

Известно, что глава Белого дома приказал госдепартаменту заморозить более 200 млн долларов помощи на восстановление Сирии, выделенных решением уволенного в марте главы этого ведомства Рексом Тиллерсоном. Почему американские военные хотят остаться?

Представители действующей в Сирии коалиции под руководством США утверждают, что экстремисты из "Исламского государства" потеряли контроль над 98% территории, что когда-то удерживали в Сирии и Ираке. Однако группировка не побеждено полностью, подчеркивают они.

Исламисты по-прежнему контролируют территорию на востоке Сирии, в долине реки Евфрат, где наступление демократических сил замедлилось из-за того, что курдские отряды вынуждены были отойти на северо-запад страны, в Африн, который окружили поддерживаемые Турцией силы.

"Мы в Сирии, чтобы бороться с Исламской государством. Это наша миссия, она не выполнена, и мы ее выполним", - заявлял ранее спецпредставитель Трампа Бретт Макгерк. Почему Трамп передумал?

Трамп изменил решение выводить войска США из Сирии в ближайшее время, поговорив во вторник со своими советниками по национальной безопасности и военными.

По словам анонимного сотрудника администрации, который рассказал об этой встрече, министр обороны Джеймс Маттис заявил Трампу, что контингент США в Сирии и так сокращается, а полный вывод означало бы потерю территории, отвоеванные США и союзниками.

Сирийская война стала международной, как никогда. Новая фаза сирийского конфликта началась, поскольку никто из иностранных игроков не хочет мириться со статус-кво.

Третья мировая война может начаться в пяти местах и Украина одно из них. В некоторых частях мира, в частности в Сирии напряжение несколько сократилось. В других и без того сложная ситуация стала еще более угрожающей.

По материалам: BBC Україна