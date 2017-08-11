Трамп поблагодарил Путина за высылку американских дипломатов: США сэкономит много денег

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за решение сократить количество сотрудников американской дипломатической миссии в РФ.
Об этом пишет "Украинская служба Би-би-си".
Трамп отметил, что таким образом США сэкономит много денег.
"Так мы сэкономим много денег", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, о возможном ответе Путину.
"Я хочу ему сказать спасибо, потому что мы как раз сейчас пытаемся сократить расходы на персонал. И что касается меня, я благодарен ему, что он освободил достаточно много людей, и теперь у нас расходы меньше", - заявил Трамп.