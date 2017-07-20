Трамп поделился подробностями второй встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, как прошла ранее неизвестная его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом сообщает The New York Times.

Трамп отметил, что встреча за ужином продолжалась не более 15 минут, он подошел к Путину потому, что его жена Мелания сидела рядом с ним на другом конце стола.

"Ужин подходил к десерту. Я просто шел поздороваться с Меланией, и заодно поздоровался с Путиным. На самом деле, это был в большей мере обмен любезностями. Это не был долгий разговор, может, 15 минут. Просто поговорили", - уточнил президент США.

Трамп сообщил, что во время разговора президенты затронули тему усыновления, добавив, что этот вопрос уже обсуждался в июне 2016 года во время встречи между Трампом-младшим и гостями из Российской Федерации.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент США Дональд Трамп поделился своими впечатлениями от встречи и переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита G20.