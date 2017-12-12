Трамп подписал оборонный бюджет США-2018 с $ 350 млн помощи Украине

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал закон об оборонном бюджете США на 2018 год финансовый год, который предусматривает выделение $350 млн в виде военной помощи Украине, включая летальное вооружения.

Церемония подписания состоялась во вторник в Белом доме, сообщает Укринформ.

"Этот исторический законодательный акт демонстрирует нашу непоколебимую преданность мужчинам и женщинам в форме, крупнейшей в мире военной силе, и мы сделаем ее лучше, чем раньше", - отметил Трамп в своей речи перед подписанием закона, назвав его "чрезвычайно важным" для страны.

Напомним, законопроект с оборонным бюджетом для Пентагона обе палаты американского Конгресса согласовали в начале ноября.

"Закон позволяет выделение $350 млн для предоставления Украине помощи в области безопасности, включая оборонную летальную помощь", - отмечается в документе.

При этом уточняется, что закон содержит ограничения по выделению крайней мере половины этих средств, пока глава Пентагона не подтвердит, что Украина приняла значительные меры для реализации институциональной реформы в сфере обороны.

В целом же, для противодействия российской агрессии оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает выделение $ 4,6 млрд в пределах Европейской инициативы сдерживания для поддержки союзников НАТО и усиления оборонного потенциала США в Европе.

Кроме того, предусматривается выделение $ 100 млн в рамках Европейской инициативы предотвращения угроз в рамках оборонных программ для стран Балтии. Документ также уполномочивает выделить $ 58 млн для ответа на нарушение Россией договоров о сокращении вооружений.