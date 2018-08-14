Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 с $250 млн для Украины

Общий объем оборонного бюджета - $716 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Сенатом и Палатой представителей закон о бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны. Документом предусмотрено выделение Министерству обороны США 250 млн долларов для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе в виде летальных оборонительных вооружений.

Об этом сообщило посольство Украины в США в фейсбуке.

Общий объем оборонного бюджета на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября) составляет $716 млрд.

В первую очередь новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих, оно вырастет примерно на 16 тыс., кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. Документ также предполагает продолжение ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

Начиная с 2014 года США предоставили Украине почти один миллиард долларов на помощь в сфере безопасности.