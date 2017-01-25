Трамп подписал распоряжение о строительстве стены на границе с Мексикой

В Белом доме заявляют, что подписанные документы являются первым шагом к обеспечению безопасности границы

Президент США Дональд Трамп в среду подписал два распоряжения об усилении безопасности США на границе и ужесточении иммиграционной политики, сообщает Reuters, передает телеканал "112 Украина".

В частности, один из документов подразумевает возведение стены вдоль границы США с Мексикой общей протяженностью около 3,2 тыс. км.

"Строительство этого заграждения - это не только предвыборное обещание. Это первый шаг к обеспечению реальной безопасности нашей прозрачной границы", - прокомментировал принятые меры представитель Белого дома Шон Спайсер в эфире одного из американских телеканалов.

По его словам, эти распоряжения в частности помогут покончить с политикой, в рамках которой нелегалов при задержании сразу же освобождали.

Сразу после инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая состоялась 20 января, на сайте Администрации президента США появилась программа, в которой говорится, что строительство стены призвано остановить незаконную иммиграцию, пресечь деятельность банд и совершаемое ими насилие а также остановить поступление наркотиков.

Ранее, во время первой пресс-конференции после победы на выборах в США Дональд Трамп подтвердил, что США начнут строить стену на границе с Мексикой. "Это будет не забор, а стена. Вы просто неправильно сообщаете об этом. Мы собираемся построить стену", - заявил Трамп.

Отметим, что во время избирательной компании Дональд Трамп заявил, что предложенное им возведение стены на границе с Мексикой обойдется в 8 млрд долл.