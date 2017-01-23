Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп выполнил обещание своей кампании, подписав указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства.

Об этом со ссылкой на BBC передает УНН.

"Замечательная вещь для американского рабочего - то, что мы только что сделали", - сказал Д.Трамп, подписав указ.

Во время своей президентской кампании Д.Трамп критиковал соглашение о ТТП, называя его "потенциальной катастрофой для США" и утверждая, что оно наносит ущерб промышленности страны.

Соглашение о ТТП, которое охватывало 40% мировой экономики и было стержнем политики бывшего президента США Барака Обамы, было подписано 4 февраля 2015 года 12 странами. Его подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония. Этот торговый пакт предусматривал полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе.