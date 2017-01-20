Трамп подпишет первые указы уже в день инаугурации - Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп намерен подписать первые исполнительные указы уже в день инаугурации, передает агентство Рейтер.

По его данным, Трамп намерен воспользоваться своими полномочиями, чтобы сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции. Кроме того, он намерен отменить некоторые указы Барака Обамы.

Трамп также планирует в субботу посетить штаб-квартиру Центрального разведывательного управления, которое он резко критиковал во время предвыборной кампании и после своего избрания.

Для Трампа отобрали уже около 200 возможных указов, которые он может подписать, и новый президент выберет наиболее значимые из них, сообщил агентству неназванный сотрудник переходной команды Трампа.

Власть президента США ограничена - например, многие его указы могут затормозить конгресс (если откажется выделить средства) или суд (если признает указ неконституционным). Так, Обама не смог закрыть военную тюрьму в Гуантанамо из-за позиции конгресса, отказавшегося дать на это деньги.

А иммиграционные указы Обамы, призванные легализовать миллионы нелегальных иммигрантов, были отменены судом. Тем не менее, Обама активно пользовался указами, чтобы проводить свою политику, поскольку не мог провести свои инициативы через конгресс.

Аналогичную стратегию может избрать и Трамп. Несмотря на то что однопартийцы Трампа из Республиканской партии контролируют обе палаты конгресса, они не подчиняются ему напрямую и не обязаны реализовывать его повестку дня.

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